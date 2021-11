Hilversumse coronateststraat verhuist naar andere locatie

Op de nieuwe locatie worden er 'testcontainers' ingericht. Het idee van de zogenoemde drive-trough wordt losgelaten in verband met de naderende winter. Een parkeerregelaar wijst een parkeerplek aan zo dicht mogelijk bij de container waar er getest zal gaan worden.

Ook de teststraat in Huizen wordt op deze manier ingericht. Deze blijft wel op de vertrouwde locatie aan de Sijsjesberg. Voor deze ombouw zal de locatie voor één dagdeel worden gesloten.

Uitbreiding testcapaciteit Hilversum en Huizen

Op dit moment is de gemiddelde wachttijd voor het maken van een testafspraak zo'n 16 uur. De GGD ziet de druk op het aantal testen toenemen.

Per dag kan de capaciteit flexibel worden opgeschaald. Voor Huizen kan het maximale aantal worden uitgebreid naar 638 testen per dag. Voor Hilversum is het maximale aantal 1.102 per etmaal.