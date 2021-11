Haarlem wil ongebruikte mondkapjes van het Rijk overnemen

Burgemeester Jos Wienen gaat bij het Rijk vragen of Haarlem ongebruikte mondkapjes over kan nemen. Deze kunnen dan worden verspreid onder winkels, horeca en sportclubs.

Dat zei de burgervader gisteren op vragen van de fractie van Hart voor Haarlem. Die partij stelde voor dat Wienen, gezien de nieuwe coronamaatregelen, één procent van de mondkapjes opeist die nu ongebruikt in magazijnen liggen.

Naar verluidt zou dat gaan om elf magazijnen waar misschien wel twee miljard mondkapjes liggen. Hart voor Haarlem gaat ervan uit dat het er minder zijn en vindt dat de Spaarnestad er best één procent van kan opeisen. Dat zouden er zomaar tienduizenden of meer kunnen zijn.

Ongebruikt

Dat 'eisen' vindt Wienen geen goed idee, maar vragen of minister Hugo de Jonge ze beschikbaar wil stellen vindt Wienen wel schappelijk. Ze in Haarlem gebruiken is beter dan de mondkapjes 'ongebruikt te laten liggen in de opslag', meent ook Wienen.

De burgemeester laat vandaag weten dat hij bereid is om te vragen wat er met de mondkapjes wordt gedaan, maar hij gaat 'niet een specifieke hoeveelheid opvragen'.

"Als ik een positief antwoord krijg, kom ik bij u terug", meldde hij gisteren aan de gemeenteraad.