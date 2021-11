Natuurlijk Noord-Holland: in Polder IJdoorn genieten van ganzen

In de Polder IJdoorn grazen de ganzen ongestoord. Grauwe ganzen, soepganzen, nijlganzen en brandganzen dienen zich meteen aan. Wie meer geduld heeft, ziet er ook nog kolganzen, rietganzen en misschien nog wel een verdwaalde rotgans. Net over de dijk van Durgerdam genieten we van deze buitendijkse polder samen met Harm Niesen van Stichting Faunabescherming. Tegen diverse overheden heeft Niesen procedures lopen tegen het afschieten van ganzen. Ook rond Durgerdam wordt er wel eens op ganzen geschoten, maar niet vandaag. Gelukkig.

We vallen meteen met de deur in huis als we in het weiland een prachtige fazantenhaan zien rondstappen: "Ik hou niet van fazanten." Harm zegt het op een manier die een overdachte reden doet vermoeden. Die is er dan ook: "Fazanten zijn exoten. Die horen hier niet." Dat het mooie vogels zijn, doet er niet toe, vindt Harm. "Bovendien vreten ze alles wat er voor de bek komt. In de duinen verdwenen alle zandhagedissen toen voor de jacht uitgezette fazanten daar kwamen. In de weidevogelgebieden vreten ze de pullen van grutto's en kieviten."

We worden afgeleid door ganzen. De ene na de andere v-formatie vliegt over ons heen. "Dat zijn brandganzen, daar gaat het erg goed mee", zegt Harm. Al snel komen we op de processen die Faunabescherming onder aanvoering van Harm voert tegen overheden die ganzen willen schieten. "Het is nog nooit aangetoond dat ganzen schieten helpt tegen overlast. En die landbouwschade stelt echt niets voor. Ganzen eten vooral oogstresten die op het land achter blijven. Boeren zouden de ganzen juist dankbaar moeten zijn dat die hun rommel opruimen."

Zweepspinnetje

Eigenlijk is Harm vooral een natuurliefhebber in hart en nieren. "Ach, kijk wat mooi, een zweepspinnetje!", roept Harm uit als ik een kleine spin van zijn gezicht haal die aan een lange draad door de lucht zweeft. Het gras en het riet glinstert van de vele spinnendraden. Als we gefluit in de lucht horen, komt er meteen een glimlach op zijn gezicht. "Smienten, ze zijn er weer!" Enkele honderden 'fluiteenden' schieten door de lucht. Achter de bomen dalen ze neer op een grote plas waar ze overdag rust en veiligheid zoeken.

