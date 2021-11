Duizenden mensen op straat voor klimaat: "Niets doen is geen optie"

Terwijl op de klimaattop in Glasgow druk onderhandeld wordt over het klimaat, eisen demonstranten vandaag een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor toekomstig nageslacht.

In Amsterdam wordt met duizenden demonstranten de grootste klimaatmars tot nu toe gehouden. "De klimaatcrisis is nu. De mooie beloftes van Nederland zijn bij lange na niet genoeg om de klimaatdoelen te halen. Wij maken ons grote zorgen over het klimaat, de gevolgen voor mensen wereldwijd en de traagheid van de politiek. Het is echt tijd voor actie”, zegt Ikram Cakir, woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie die deze Klimaatmars organiseert in Amsterdam.

Voor onze kleinkinderen

Maar ook in andere delen van Noord-Holland zetten groepen zich in. Zo ook in Broek in Waterland. Vanaf de Broeker Kerk fietsen morgen hordes mensen de stad in. Het initiatief is georganiseerd door Klimaatcoalitie Broek in Waterland. Een geweldig initiatief, vindt Gabi Both van Klimaatcoalitie Waterland. Gistermiddag was zij samen met haar kleindochter druk bezig met het maken van spandoeken.

"Er moet wat gebeuren", vertelt Gabi. Gabi heeft zelf twee kleinkinderen en zij wenst dan ook voor hun dat zij in alle rust en gezondheid kunnen opgroeien. "We kunnen de jongeren niet alleen laten staan en ze in deze geplunderde planeet achterlaten."

Ze voelt verantwoording als oma om iets te doen voor de toekomstige generatie. "Alle mensen die kinderen hebben of van kinderen houden moeten denken: nee, dit kan niet. We moeten elkaar steunen, niets doen is geen optie."