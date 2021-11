Missie geslaagd: Zwanenburgse handballers Mick en Tygho hebben trainer gevonden

Uiteindelijk bleek er geen geld nodig om een trainer te strikken, vertelt Mick aan NH Nieuws. "Een oudere man die vroeger trainer bij de club is geweest, heeft zich weer gemeld. En hij wil niet betaald worden."

Dat betekent dat de jongens het ingezamelde bedrag - inmiddels ruim duizend euro - aan andere zaken kunnen besteden. "Voor trainingspakken, ballen en tassen, dat soort dingen", vertelt Mick vlak voor de tweede training onder leiding van de nieuwe trainer. "Hij traint ons op dinsdag en donderdag, conditioneel en tactisch. De eerste indruk was goed." Of ze onder zijn leiding kampioen kunnen worden? "Daar hebben we zeker vertrouwen in."

Mes snijdt aan twee kanten

Het mes snijdt aan twee kanten, want met de succesvolle zoektocht naar een nieuwe trainer hebben Mick en Tygho niet alleen hun sportcarrière, maar ook hun opleiding een stap verder gebracht. Als opdracht voor hun profielwerkstuk, het afsluitende onderdeel van hun vmbo-opleiding, hebben ze de zoektocht naar een nieuwe trainer gekozen. "Nu moeten we het alleen nog op papier krijgen."

NH Nieuws heeft een poging gewaagd met de betreffende trainer in contact te komen, maar hij komt liever niet in de publiciteit.