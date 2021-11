Bevrijdende AZ-goal blijft lang uit tegen Cluj: "Daardoor lang op twee gedachtes"

AZ zat in het Conference League-duel met Cluj al na vijf minuten op rozen dankzij een treffer van Albert Gudmundsson. Vervolgens bleef het tot en met de slotfase spannend. "Daardoor zaten we op twee gedachtes te hinken", aldus Jansen.

AZ-trainer Pascal Jansen over de wedstrijd tegen Cluj - NH Sport / Stephan Brandhorst

Het enige smetje voor AZ was het uitvallen van Fredrik Midtsjo en Dani de Wit. De Noorse middenvelder kampte al met hamstringklachten en werd uit voorzorg naar de kant gehaald. De Wit moest een beuk incasseren en had dusdanig last dat hij halverwege de tweede helft naar de kant moest.

Ontwikkeling

De slechte seizoensstart wordt stukje bij beetje weggepoetst bij AZ. De goede resultaten van de afgelopen weken dragen daar voor het grootste gedeelte aan bij. Trainer Pascal Jansen ziet ook dat zijn elftal ook beter voor de dag komt in wedstrijden.