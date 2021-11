Politie Hoorn kreeg gepeperde rekening voor lucht in sturen van F16-straaljagers

2 augustus 1992 is een dag die Hans Weeda niet gauw vergeten zal. Hij is die dag officier van dienst van de politie Hoorn als er alarm wordt geslagen voor een ontsnapping uit de gevangenis Zwaag met een helikopter. En dat kreeg voor hem nog een behoorlijk staartje.

De politie heeft op dat moment zelf geen vliegtuig beschikbaar, maar krijgt het aanbod om twee F16's er achteraan te sturen. "Dat aanbod kregen we van de luchtmacht. Er was geen politievliegtuig beschikbaar, dus dan is het misschien een mogelijkheid", legt Weeda uit.

Maar tegen de tijd dat de straaljagers vliegen is de helikopter met de ontsnapte gevangene al geland in het Overijsselse Hasselt. Hij en zijn kompaan zijn met een motor verder gevlucht en worden niet meer gevonden.

Rekening voor F16's

De volgende dag moet Hans Weeda op het matje komen bij zijn leidinggevende. Er ligt een rekening voor de F16's. "Hij zei: 'wist je wel dat er een rekening achteraan kwam'. Ik kan dus iedereen aanraden om dat niet meer te doen", vertelt hij nu glimlachend.

Hoe hoog de rekening was? "Dat weet ik niet meer. Alleen dat het om een heel hoog bedrag ging." Uiteindelijk wordt de zaak geschikt en hoeft de politie niet te betalen. Maar wat niet is opgelost is de ontsnapping. "Volgens mij is hij nooit gepakt en is het een geslaagde ontsnapping geweest", aldus Weeda.

In de onderstaande documentaire praten we met meer betrokkenen en gaan we op onderzoek uit hoe de ontsnapping uiteindelijk afliep.