Hoe een bewaarder ontsnapte uit zijn eigen gevangenis: "Ik klom zo over de muur"

Het is een vreemd verhaal. Maar bewaarder Pim Jaski ontsnapte als 'gedetineerde' uit de gevangenis waar hij werkte: die van Zwaag. "Ik klom zo over de muur."

Pim Jaski werkt vanaf het begin als bewaarder in de gevangenis. Samen met een collega draait hij zelfs een week proef als gevangene. Ze bedenken een plan om te ontsnappen tijdens het sporten.

"Ik vroeg een mede-gedetineerde de bal over mij heen te schieten. Zo kwam ik bij de muur. Tralies liepen daar helemaal naar boven, een soort ladder. Ik ben als een aap naar boven geklommen. Op de muur zat nog geen muurbeveiliging. En aan de andere kant ging ik naar beneden." De beveiliging keek raar op toen hij aanbelde om zich weer te melden.

Echte ontsnapping

Een paar jaar later, in 1992, was hij getuige van een echte ontsnapping. Een helikopter landde op de binnenplaats en nam een gevangene mee. "Ik zag degene met een wapen naast de piloot. Die maakte een beweging, ik dacht: daar zitten mijn collega's. Later sprak ik Harry (red. collega) en die zei: 'ik keek recht in die loop.' Het was heel apart om mee te maken en gelukkig liep het goed af."

Niemand raakt gewond, maar de bevrijde gevangene weet te ontkomen. Grote vraag is of hij ooit nog is gepakt.

In de onderstaande documentaire praten we met meer betrokkenen en gaan we op onderzoek uit.