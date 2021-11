Operaties Dijklander Ziekenhuis afgezegd na toename coronapatiënten

Het Dijklander Ziekenhuis heeft deze week meerdere operaties moeten afzeggen, omdat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is toegenomen. "Op dit moment telt het ziekenhuis vijftien coronapatiënten. Daarvan liggen er drie op de intensive care."

Wegens de oplopende coronacijfers en de nieuwe maatregelen vanuit de overheid, heeft ook het Dijklander Ziekenhuis haar maatregelen weer aangescherpt. "In het ziekenhuis willen we onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen."

Ook bestuurder Edo Schubert, lid van de raad van bestuur, betreurt de gevolgen van deze aanscherping. "Dit vinden we ontzettend vervelend voor de patiënten die het betreft, want we willen liefst zo veel mogelijk patiënten helpen. Helaas is het afzeggen van operaties nodig om de situatie werkbaar te houden voor medewerkers en de toenemende zorgvraag aan te kunnen", laat hij weten in een verklaring.

