Kira Toussaint zwemt naar goud op EK in Nederlands record

Het oude Nederlandse record stond op 2.02,09. Toussaint was in de halve finales al duidelijk de snelste. In de finale in het Russische Kazan maakte ze die favorietenrol dan ook met overmacht waar. Margertitha Panziera (2.02,05) uit Italië werd tweede en Lena Grabowski (2.04,74) uit Oostenrijk derde.

In 2019 pakte Toussaint al eerder individueel EK-goud. Dat deed ze toen op de 50 en 100 meter rugslag.