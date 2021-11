Oudere vrouw raakt klem in wasstraat Purmerend

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een vreemd ongeval in de wasstraat van een tankstation aan het John F. Kennedyplein in Purmerend. Volgens een medewerker van de zaak was de vrouw te laat met instappen na het starten van de automaat van de wasstraat.

"Dit is volgens mij nog nooit gebeurd", vertelt de verbaasde medewerker aan de telefoon. "Het was een wat oudere vrouw, ze was even te langzaam."

De vrouw startte de automaat van de wasstraat, maar bij het weer instappen in de auto kwam ze klem te zitten terwijl de wasstraat al aan het draaien was. Haar zoon drukte op de noodknop, maar dus net even te laat.

De brandweer, politie en ambulancepersoneel schoten te hulp. De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Een agent heeft de auto uit de wasstraat gereden.