OLVG stelt planbare operaties uit door toename coronapatiënten

"Wij realiseren ons dat het uitstellen van een operatie heel vervelend is en wij doen dan ook ons uiterste best om deze zorg zodra het kan zo snel mogelijk in te halen", laat het OLVG weten in een bericht op hun site. Het ziekenhuis neemt contact op met de patiënten wiens zorg wordt uitgesteld.

Alle dagbehandelingen en poliklinische behandelingen kunnen wel doorgaan. Ook zullen consulten vaker via de telefoon of video gaan om de drukte op de polikliniek te verminderen. Naast het uitstellen van de planbare zorg, wordt iedereen in het OLVG verplicht om weer een mondkapje te dragen en anderhalvemeter afstand te houden.

IC-capaciteit

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe, waardoor de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Vorige week trokken acht afdelingshoofden van universitaire intensivecareafdelingen aan de bel over de IC-capaciteit. "De vraag om de IC-capaciteit zal de komende weken (te) groot worden", is in de verklaring te lezen. "Wij vrezen dat we onze verantwoordelijkheid niet meer kunnen waarmaken en niet meer iedereen de juiste IC zorg, zoals we dat gewend waren, kunnen geven."

Ook het Amsterdam UMC liet eerder weten dat tussen de tien en twintig procent van de geplande operaties uitgesteld zouden worden.