Jonker wil morgen tegen Excelsior 'een beter voetballend Telstar zien'

Telstar vinden wij terug op plek vijftien in de eerste divisie. Excelsior staat op plek drie. Bij de Rotterdammers speelt Redouan El Yaakoubi. De verdediger speelde de afgelopen twee seizoenen bij Telstar.

Quote

"Ze zijn op transfergebied afgelopen zomer rustig gebleven. Wel hebben ze één van de beste spelers van de eerste divisie, Mats Wiefer, weten te behouden. Zeer verrassend dat hij daar nog speelt. Excelsior zit prima in elkaar en ze spelen over het algemeen goed", aldus Andries Jonker over de Rotterdamse tegenstander.