Waarom de discussie over een kortere ijsbaan in Uitgeest zo hoog oploopt: "Schaatssport is emotie"

De recent hoogopgelopen discussie en emoties over de plannen van de gemeente Uitgeest om de ijsbaan in het dorp in te korten, zijn niet van gisteren. In het verleden zorgden plannen met het terrein ook al voor flinke frictie, zegt ijsclub-voorzitter Herman van Sambeek op NH Radio. "Schaatssport is emotie, maar bedreigingen horen niet."

Herman van Sambeek, voorzitter ijsclub Uitgeest: "Schaatsen is emotie" - Eigen foto/NH Nieuws

Met die bedreigingen verwijst hij naar de (anonieme) intimiderende boodschappen die het gemeentebestuur afgelopen week ontving. De kogel is nog niet door de kerk, maar de gemeente wil de huidige 400 meter-baan met de helft inkorten en er een 'combibaan' van maken, die 's zomers kan worden gebruikt als skeelerbaan. Dat is tegen het zere been van de ijsclub, zo liet voorzitter Van Sambeek vorige week weten. Een nieuwe baan moet volgens de club minimaal 333 meter lang zijn. Bovendien zou de gemeente de club onvoldoende hebben betrokken bij de plannen, iets dat door de gemeente wordt ontkend.

Van Sambeek twijfelt er niet aan dat de intimiderende berichten aan het adres van de gemeente door de leden van de ijsclub zijn verstuurd. Hij heeft daar geen goed woord voor over. "Ik ben zeer boos, niemand wordt hiermee gediend. Laat dat gewoon aan het bestuur over. Wij zijn mans genoeg om onze zaak bij het gemeentebestuur te bepleiten. Daar moet het bij blijven." Toch komt het voor de voorzitter niet echt als een verrassing dat de emoties hoog oplopen. Vier jaar geleden, toen er plannen waren voor een school op het terrein van de schaatsbaan en de ijsclub daarom zou moeten verhuizen, gebeurde dat ook. "Toen keerden families zich tegen elkaar, en kwamen vriendschappen op losse schroeven te staan", vertelt hij. "We dachten dat het eindelijk klaar was, maar nu gebeurt het weer." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws destijds maakte. Artikel gaat verder onder video.

Verzet tegen nieuwe ijsbaan in Uitgeest - Joost Lammers

Dat de schaatsbaan in het dorp bestaansrecht heeft, staat volgens hem buiten kijf. Tijdens de laatste vorstperiode was het er iedere dag erg druk. "Er kwamen toen duizend mensen per dag op de ijsbaan", vertelt Van Sambeek. Hij voegt eraan toe dat 'schaatssport emotie is', en de gemeente zich dat moet realiseren bij het maken van de plannen. "De gemeente moet hier wijs in zijn", zegt hij. "Uitgeesters moeten schaatsen."

Quote "We zijn steeds meegaand geweest, maar nu begint het weer" Herman van Sambeek - Bestuur ijsbaan uitgeest

De gemeente vindt dat ook, maar wil graag dat het terrein geschikt wordt voor een bredere doelgroep, waaronder skeeleraars die volgens Uitgeest 'goed uit de voeten kunnen' op de nieuwe baan. Behalve de belangen van skeeleraars, zijn ook de belangen van omwonenden, de naastgelegen jeu-de-boulesclub en andere Uitgeesters meegewogen in de nieuwe plannen.

Reactie burgemeester Sebastiaan Nieuwland Burgemeester Sebastiaan Nieuwland sprak zich uit over de intimiderende berichten aan het adres van de gemeente. "In ons dorp werken we samen, leven we samen en wonen we samen. Bestuurders - anoniem - intimideren als het om de ijsbaan gaat, gaat veel te ver." Volgens hem begeven deze leden zich dan ook echt op glad ijs: "Deze manier van stellingnemen overschrijdt de democratische spelregels en past niet bij ons dorp."

Een nieuwe 400 meter-baan past bovendien niet in het budget van de gemeente. "Voor het realiseren van dit ontwerp van het dorpspark is 750.000 euro nodig. De raming betreft de aanleg van een compleet park, inclusief de baan van 200 meter, de aanleg van verlichting, de aanleg van groen en voetpaden, drainage en levering van toestellen voor buitensport en projectmanagement. Een model met een baan van 333 meter zal een overschrijding geven van het budget." Sambeek geeft aan dat zij eerder vanuit 'moeilijke omstandigheden' met de gemeente zijn meegegaan. "We zouden ons clubgebouw inleveren en daar zou een sportzaal komen. Maar hiermee zou genoeg ruimte overblijven om onze schaatssport op goede wijze te kunnen uitvoeren", vertelt hij. De gemeente zou dit volgens hem moeten inzien: "Jullie hebben jullie sportbaan en wij onze skeelerbaan." Definitief besluit Het bestuur van de ijsbaan zal nog met de commissie in gesprek gaan. Volgende week dinsdag is er nog een commissievergadering en op 25 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plannen. "Ik hoop op bezinning", besluit Sambeek.