Van corruptie verdachte Bergense ex-topambtenaar in september voor de rechter

Ex-topambtenaar Eric van H. moet volgend jaar september voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie kondigde in april aan hem strafrechtelijk te vervolgen voor ambtelijke corruptie. Van H. zou in 2006 een hypotheek voor zijn eigen huis hebben afgesloten bij een projectontwikkelaar die hij kende vanuit zijn functie bij de gemeente Bergen.

Daarmee heeft hij volgens het OM een dienst en een gift aangenomen, terwijl hij had kunnen vermoeden dat de projectontwikkelaar iets van hem terug zou kunnen verlangen vanuit zijn functie als gemeenteambtenaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak dient op 13 en 14 september, laat het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws weten.

Van H. was een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor veel grote - maar ook omstreden - projecten in de gemeente Bergen. Zo was hij betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het centrum van Bergen, de ontwikkeling van de nieuwe Egmondse sporthal en de fusielocatie van de voetbalclubs van Egmond.

Er is door meerdere mensen, onder wie betrokkenen van bovenstaande projecten, maar ook door de gemeente, die hem op staande voet ontsloeg, aangifte gedaan tegen Van H.

Klokkenluider

De vermeende misstanden werden door klokkenluider Fred Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, aan de kaak gesteld. Zo publiceerde hij de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht.

Daaruit bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen. "Het is een rentevrije en aflossingsvrije lening", volgens Vos."Je bent op deze manier zo chantabel als wat."

Het Openbaar Ministerie vervolgt de betrokken projectontwikkelaar overigens niet voor omkoping. Dit vanwege zijn hoge leeftijd (83) en zijn gezondheidstoestand. Met hem is een schikking getroffen van 30.000 euro.