Drillrappers krijgen elf jaar cel voor dodelijke steekpartij in Scheveningen

Tegen de twee mannen was door het Openbaar Ministerie dertien jaar geëist.

De dodelijke steekpartij vond plaats bij een confrontatie tussen drillrapgroepen '73 De Pijp' uit Amsterdam en '24' uit Rotterdam. De twee frontmannen zouden ruzie hebben gehad en dat kwam tot een confrontatie op 10 augustus 2020 op de drukke pier in Scheveningen. Één van de twee heeft het slachtoffer met een groot mes in zijn hart gestoken en zo de dodelijke steekwond veroorzaakt. De andere verdachte stak de man met een mes in zijn buik. Het slachtoffer wist nog van een trap af te komen, maar beneden stortte hij gewond neer. Hij overleed later die avond aan de steekwonden.

Gewelddadige raps

Bij de straf is door de rechtbank meegenomen dat de verdachten de confrontatie bewust zijn aangegaan en op geen enkel moment oog hebben gehad voor het leed van het slachtoffer en het grote verdriet dat zijn nabestaanden is aangedaan. De raps van één van de verdachten hebben nog steeds een uiterst gewelddadig karakter. Ook benadrukte de rechtbank hoe zorgelijk het is dat steeds meer jongeren binnen de drillrapscene messen en machetes bij zich dragen en deze met groot gemak gebruiken.