Corona: aantal besmettingen meer dan verdubbeld

Het aantal coronabesmettingen in de IJmond is in de twee weken voor afgelopen dinsdag meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode ervoor. 593 mensen testten positief, tegenover 250 in de vorige periode. Het leidde tot vier ziekenhuisopnames.

In Uitgeest is het aantal positief getestte personen zelfs ruim verviervoudigd. Waar in de vorige periode van twee weken 10 mensen positief testten, waren dat er de afgelopen twee weken 43. Omgerekend naar een inwonersaantal van honderdduizend inwoners, zouden dat er 315,4 zijn.

Toch heeft Uitgeest daarmee relatief nog het laagste aantal besmettingen van de gemeenten in de IJmond. Heemskerk spant de kroon: 395,5 per honderdduizend inwoners zijn daar door de GGD positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 155 Heemskerkers.

Niemand overleed

In Velsen testten zelfs 248 mensen positief, oftewel 361,4 per honderdduizend inwoners. In Beverwijk was dat getal met 351,1 iets lager. Ook het absolute getal lag lager: Bij 147 Beverwijkers werd corona geconstateerd.

Niemand in de IJmond overleed aan de gevolgen van corona in de afgelopen twee weken.