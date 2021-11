Meer vraag naar coronavaccins na aankondiging nieuwe coronamaatregelen

In Alkmaar, Den Helder en Middenmeer werden vorige week in totaal 312 eerste prikken gezet. Deze week zijn dat nu al 860 vaccinaties. De meeste prikken werden gezet in Alkmaar: 290. In Middenmeer en Den Helder werden respectievelijk 215 en 155 prikken gehaald.

De GGD's in Noord-Holland herkennen dit beeld. "Maar dat was te verwachten, want dat hebben de vorige keren dat er landelijke maatregelen werden aangekondigd, ook gezien", vertelt Jessica Grootenboer van de GGD Amsterdam.

'Aanmerkelijk' meer prikken in 't Gooi

Woordvoerder Jakolien Schreijenberg laat weten dat ook in 't Gooi het aantal mensen dat een vaccinatie komt halen sinds de laatste persconferentie in de lift zit. "Gisteren kwamen 150 mensen zonder afspraak hun eerste prik halen, eergisteren waren dat er 110. Vorige week hadden we dagen van 10 tot 15 prikken, in ieder geval aanmerkelijk minder dan deze week."

Het is volgens haar aannemelijk dat de toegenomen vraag naar het coronavaccin verband houdt met de nieuwe maatregelen. "Maar dat kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen. We zien bijvoorbeeld wel hele gezinnen die nu samen de prik komen halen."

Piek van één dag in Kennemerland

Volgens Harm Groustra van de GGD Zuid-Kennemerland was er op 27 oktober al een piek te zien in het aantal mensen dat zonder afspraak een eerste prik kwam halen. "Toen werd er gespeculeerd over strengere maatregelen die voor ongevaccineerden zouden gaan gelden", benoemt hij in een schriftelijke reactie de reden van de piek.

Gisteren, een dag na de aankondiging van de strengere regels, was er sprake van een 'enorme stijging van cliënten op inloop', schrijft hij. De priklocaties hebben letterlijk overuren gedraaid. "Ze zijn allebei 's avonds ook opengeweest."

Bij GGD Kennemerland zagen ze dat het gisteren drukker was dan andere dagen op de vaccinatielocaties. “Gisteren merkten we dat rond een uur of drie ‘s middags qua vrije inloop al op het niveau van een hele dag zaten, de locaties zijn allebei ook ‘s avonds open geweest", zegt woordvoerder Harry Katstra.

Meer mensen naar prikbussen in Zaanstreek-Waterland

In de Zaanstreek kwamen gisteren ook meer mensen naar de prikbussen toe. "Er zijn ook meer eerste prikken gezet", zegt woordvoerder Marjon Bartelds. "Gisteren stonden de bussen in Wormer en Zaandam." Op de vaccinatielocatie in Zaandam was het niet drukker dan andere dagen volgens GGD Zaanstreek-Waterland.

'Paar honderd prikken extra' in Amsterdam

Van de 13.000 mensen die gisteren bij de GGD's door heel Nederland zijn binnengelopen voor een prik, hebben zich er 1.000 in Amsterdam laten prikken. Dat zegt Jessica Grootenboer van de GGD Amsterdam tegen NH Nieuws. Ze schat in dat er in de hoofdstad vergeleken bij een gemiddelde dag vorige week 'een paar honderd prikken extra' zijn gezet.