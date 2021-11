Volendam-keeper Stankovic ontbreekt in topper tegen 'eredivisiewaardig' FC Emmen

Wim Jonk stond met een bijna volledig fitte selectie op het veld. "Een aantal jongens hebben nog wat probleempjes", zegt de oefenmeester, die in het doel zal moeten schuiven. "Vandaag had ik drie keepers op de training. Kayne van Oevelen, Dion Vlak en Barry Lauwers stonden op het veld."

Filip Stankovic, de laatste weken eerste keus bij Volendam, heeft op de training een blessure opgelopen en kan niet in actie komen. Barry Lauwers zal naar verwachting zijn vervanger onder de lat zijn. Verder is Denso Kasius geschorst vanwege zijn rode kaart tegen FC Dordrecht (4-2 winst). Robert Mühren, die vorige week nog kampte met wat pijntjes, heeft deze week volledig meegetraind en is morgen gewoon van de partij.

Revanche

Voor de tweede keer in anderhalve week tijd neemt Volendam het op tegen FC Emmen. Het Nieuwe Oranje werd vorige week nog met 0-3 uitgeschakeld in de KNVB-beker. Of Jonk het fijn vindt om zo snel weer tegen Emmen te spelen? "Je moet hem toch een keer spelen. We hebben weinig geheimen voor elkaar. Morgen verwacht ik een uitstekende wedstrijd."

Jonk neemt een aantal dingen op zeker mee uit de verloren bekerwedstrijd. "Toen hebben we goed gespeeld, maar niet voldoende gecreëerd. We waren wel de bovenliggende partij. Emmen heeft de kwaliteit dat zij weinig weggeven, dat moet morgen beter bij ons. Het is belangrijk dat we in onze eigen kracht terecht komen."

Angstgegner

In de afgelopen jaren heeft Emmen zich ontpopt tot een echte angstgegner van Volendam. De laatste vier wedstrijden tegen de ploeg uit Drenthe gingen verloren. "Emmen is gewoon een goed georganiseerde ploeg die met energie speelt. Echt als een team. Zij zijn net terug uit de eredivisie, dat zie je er ook aan terug. Er lopen veel kwalitatief goede spelers. Je merkt dat het een ploeg van een hoog kaliber is."

De wedstrijd FC Volendam - FC Emmen begint morgen om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.