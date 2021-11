Meer vacatures en minder WW-uitkeringen dankzij groeiende economie

Door de groeiende economie zijn meer bedrijven in de Zaanstreek op zoek naar personeel. Dat blijkt uit het aantal vacatures: vergeleken bij eind 2019 werden er in het eerste kwartaal van dit jaar bijna een kwart meer mensen gezocht.

Waar in het laatste kwartaal van 2019 in de regio nog zo'n 3.600 mensen werden gezocht, waren er van januari tot en maart van dit jaar 4.400 vacatures. Dat is een toename van 23 procent.

Die stijging is niet toe te schrijven aan een of enkele branches. In bijna alle sectoren worden mensen gezocht. Maar in de techniek, het openbaar bestuur, zorg en welzijn en transport en logistiek is de nood het hoogst.

Absolute koploper is zorg en welzijn. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg zijn er veel openstaande vacatures.

Minder WW-uitkeringen

Dat een (groot) deel van die vacatures wordt vervuld, blijkt onder andere uit de ontwikkeling van het aantal inwoners met een WW-uitkering. Sinds begin dit jaar is dat aantal met meer dan een kwart (28 procent) gedaald. Kregen in januari van dit jaar nog 5.871 mensen een WW-uitkering, eind september waren er nog 4.234 mensen afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.



Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht dat het aantal met mensen met een WW-uitkering in 2022 weer gaat toenemen met zo'n 0,1 procent.