Slachtoffer woningoverval: "Hij drukte zijn hand in mijn gezicht zodat ik niet kon ademen"

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Haarlemse flat Ankara aan het Ankaraplantsoen. Daar werd gisteravond rond half negen een echtpaar in hun woning overvallen door twee met messen bewapende daders . De politie kon de twee al snel na de overval aanhouden. De 63-jarige bewoner doet vandaag zijn verhaal aan NH Nieuws en Haarlem105.

Gisteravond rond half negen komt hij samen met zijn vrouw thuis, ze hebben ergens wat gegeten in Schalkwijk. Op de parkeerplaats bij hun flat staan twee verdachte figuren en dat geeft al een naar voorgevoel. Op het moment dat hij de deur van zijn woning opent, blijkt dat voorgevoel te kloppen. De twee in het zwart geklede daders slaan meteen toe.

"Ze begonnen ons hier in de gang meteen te schoppen en te slaan. Ja, wat moet je doen? Ik heb me nog proberen te verweren en zag dat ze ook messen bij zich hadden. Ik kreeg een hand in mijn gezicht gedrukt, zodat ik geen adem meer kon halen. Die andere ging bovenop mijn vrouw liggen en die kreeg ook een hand in haar gezicht gedrukt." De twee overvallers doorzoeken vervolgens de hele woning, het echtpaar wacht ondertussen in angst af.

"De rechercheurs hebben nog drie uur lang onderzoek gedaan in onze woning", vertelt het slachtoffer. Zijn vrouw heeft wat pijn aan haar handen overgehouden aan de overval. "De huisarts moet er nog maar even naar kijken. Ze krijgt in ieder geval slachtofferhulp."

Hij vermoedt dat de verdachten hebben staan wachten op een makkelijk doelwit, dat het geen gerichte actie is geweest. "Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt, het is echt heel vervelend allemaal."

'Vaker overlast rond de flat'

Volgens het slachtoffer is er vaker overlast van rondhangende jongeren in de buurt van de flat, waar vooral veel senioren in wonen. "Je ziet ze hier ook wel met zaklantaarns in auto's schijnen. Kijken of er wat te halen valt."

Ook andere flatbewoners klagen over overlast, maar dan vooral over het zwerfvuil op straat. En dan staat de flat ook nog eens helemaal vol met ijzeren stempels, die de hele bouwconstructie moeten ondersteunen. "Er is sprake van betonrot, maar we horen helemaal nooit iets over wat ze er verder mee gaan doen" aldus een bewoonster. "Het begint zo toch wel een beetje een getto te worden. Maar ik heb me hier verder altijd veilig gevoeld hoor, ook 's avonds."