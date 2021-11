Spaarne Gasthuis verwacht snel meer coronamaatregelen: "Dit gaat deze golf niet stoppen"

"Heel eerlijk gezegd, denk ik dat we met dit pakket aan maatregelen deze golf niet gaan stoppen. Daar is zijn meer onaangenamere maatregelen voor nodig", vertelde hij gisteren in Haarlem Vandaag bij Haarlem105.

Inmiddels is ook het Spaarne Gasthuis, met vestigingen in Haarlem en Hoofddorp, begonnen met het terugschroeven van de reguliere zorg. Het ziekenhuis kan de toestroom van coronapatiënten vooralsnog aan, maar Van Schaik spreekt van een 'zeer snelle stijging' van het aantal coronapatiënten.

"In de afgelopen negen dagen heeft er een verdubbeling van het aantal patiënten plaatsgevonden. Ik hoop niet dat er in de aankomende vijf dagen opnieuw een verdubbeling plaatsvindt, want dan zijn we helemaal terug bij af."

Intensive Care

Volgens Van Schaik liggen er op de IC's vooral mensen die geen coronavaccinatie hebben gehad. In de klinieken, waar de situatie voor de patiënten minder zorgwekkend is, is dat anders.

De bestuursvoorzitter zegt dat dit komt doordat daar veelal oudere patiënten liggen, die ook andere aandoeningen hebben. "Die hebben vaak een wat slechtere respons op de vaccinaties. Maar kijken we naar de jongere patiënten, dan zien we dat zo'n 80 procent niet gevaccineerd is."