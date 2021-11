'Gele kaart' voor Bergense wethouder na onjuiste woonbeloftes

De Bergense wethouder Klaas Valkering heeft vanavond een 'gele kaart' gekregen van de gemeenteraad, in de vorm van een motie van afkeuring. Sinds vorige week hing de wethouder na het spoeddebat over zijn onwettige woonbeloftes een motie van wantrouwen boven zijn hoofd , maar deze haalde het niet. De wethouder stapt niet op.

De motie van afkeuring werd aan het begin van de avond ingediend door Kies Lokaal, 'voor als de motie van wantrouwen het niet redt'. Dat blijkt te kloppen: de door GroenLinks ingediende motie haalt bij lange na geen meerderheid van de stemmen en kan alleen op steun rekenen van GroenLinks, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen. De overige partijen stemmen tegen.

'Opstappen niet in het belang van de gemeente'

De motie van afkeuring kan wel op steun van een ruime meerderheid van de raad rekenen: enkel het CDA - de partij waarvoor Valkering wethouder is - en collegepartij PvdA stemmen tegen de motie.

Na de 'gele kaart' van de raad, reageert Valkering: "Als deze motie vorig jaar in deze vorm werd aangenomen, was ik opgestapt. Dat doe ik nu niet." Hij zegt dat opstappen, een paar maanden voor de nieuwe verkiezingen in maart, niet in het belang is van de gemeente. Wel spreekt hij over 'een duidelijk signaal' vanuit de raad: "Ik neem dit niet lichtzinnig op."

Volgens de wethouder is de aangenomen motie van wantrouwen een signaal dat er 'dingen moeten veranderen'. "Dat gaan we ook doen", belooft hij de raadsleden. "We zullen alle voorrangsregels voor Bergense inwoners extern laten toetsen, om zeker te weten dat ze allemaal kloppen."

'Eigen inwoners eerst'

Vorige week diende GroenLinks de motie van wantrouwen in tegen de wethouder omdat hij de gemeenteraad eind vorig jaar verkeerd had ingelicht door te stellen dat eigen inwoners voorrang konden krijgen bij de aankoop van een huis. Dit werd op zijn aanraden opgenomen in de Doelgroepenverordening van de gemeente, terwijl dit wettelijk niet mogelijk is.

Dat laatste bleek vorige week na een terechtwijzing door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij wil dat Bergen dit jaar nog het voorrangsbeleid uit de Doelgroepenverordening haalt. De wethouder heeft vorige week toegezegd dit te gaan doen.