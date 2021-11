Over paar weekjes sluit VVV in Zandvoort definitief

De VVV in Zandvoort is per 13 december definitief weg uit de kustplaats. Een op het oog eigenaardige beslissing voor een toeristisch oord waar miljoenen bezoekers komen. Maar de VVV kreeg amper nog bezoekers, 9.000 in 2019, en is in Zandvoort niet meer van deze tijd.

Zandvoort Marketing vindt het vervelend om 'de lastige beslissing' te moeten nemen om de informatiebalie te sluiten. "Maar met de sterk afnemende bezoekersaantallen de afgelopen jaren was dit besluit onvermijdelijk", luidt de verklaring.

"Het zal gek zijn dat er na zoveel jaar geen fysieke balie meer zal zijn in Zandvoort, maar we kunnen er niet omheen", zei Lana Lemmens van Zandvoort Marketing, waar ook de lokale VVV onder valt, eerder tegen NH Nieuws.

In 2013 kwamen er nog 40.000 bezoekers, de afgelopen jaren is dat sterk verminderd. "In 2019 waren dat er nog maar 9.000 en het zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar minder worden. En dat terwijl er, dit jaar natuurlijk uitgezonderd, jaarlijks vijf miljoen bezoekers komen en er één miljoen overnachtingen zijn. Op een gegeven moment komt er een kantelpunt en moet je je gaan afvragen of een fysieke balie het dan nog wel waard is."

VisitZandvoort

Zandvoort Marketing gaat ervan uit dat de 'gastvrijheidsbeleving' gewaarborgd blijft. De site VisitZandvoort moet daarvoor zorgen, want toeristen bereiden hun reis bijna uitsluitend nog achter een beeldscherm voor.

Digitale gastvrijheid dus, maar in de nieuwe plannen is ook rekening gehouden met informatievoorziening in het echt, verzekert Zandvoort Marketing. Maar een loket, dat is er niet meer bij vanaf 13 december.