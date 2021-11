De Peiling: scholen zijn vrij om zelf te bepalen welk onderwijs ze geven

Iedere school in Nederland is vrij om zelf te bepalen welk lespakket zij kiezen of wie zij uitnodigen voor gastlessen. Op sommige scholen worden anti-abortus-gastlessen gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het Ministerie van Onderwijs zegt dat de gastlessen zijn toegestaan omdat elke school zelf mag kiezen wie ze uitnodigen. Wat vind jij? Moeten scholen de vrijheid hebben om dit soort lessen te geven of is een neutrale aanpak meer gewenst?