Twee jongens (15) opgepakt wegens straatroven in Haarlem en Bloemendaal

Twee jongens van 15 jaar uit Hoofddorp zijn gisteren in hun woonplaats aangehouden omdat de recherche ze verdenkt van het plegen van twee straatroven en een mislukte poging tot straatroof in Bloemendaal en Haarlem.

In september zijn twee vrouwen van 46 en 63 jaar, en twee jongens van 15 en 16 jaar, beroofd door twee jongens die vermoedelijk de twee uit Hoofddorp zijn. In één geval ging het alleen om een poging. Dat was steeds in het gebied rond het station van Bloemendaal en het tunneltje onder het spoor daar.

Overvallers

Er was sprake van bedreiging, mishandeling en ook zijn persoonlijke bezittingen meegenomen. De politie wil niet zeggen om welke spullen het ging vanwege het onderzoek dat loopt. De recherche gaat nu onderzoeken of de aangehouden Hoofddorpers inderdaad de twee overvallers zijn.