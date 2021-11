Garages en gebouwen beklad met zelfde leus: "Don't trust their lies"

Op onder meer een garage, een basisschool en wasserette in de wijk Hoorn-Noord zijn op muren eenzelfde leus aangebracht "Don't trust their lies". Bewoonster Esther Grudelbach werd vanmorgen onaangenaam verrast met de teksten op haar garagemuur. "Ik roep gedupeerden op zich te melden en mensen die misschien camerabeelden hebben."

Uit de reacties op Grudelbach haar oproep blijkt, dat de tekst de tongen los maakt over de nieuw aangekondigde coronamaatregelen. Een aantal van hen juicht de boodschap toe, maar keurt de manier waarop af. "Het is toch niet de bedoeling om mensen in de kosten te jagen die er niks mee te maken hebben. Maak een spandoek en hang dat op."

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van vernieling op de Tweeboomlaan, maar dat er nog geen verdere meldingen binnen zijn gekomen. "Op verschillende momenten wordt gewogen of een aangifte voldoende aanleiding geeft tot het starten van een opsporingsonderzoek. Als er genoeg aanknopingspunten zijn, start een vervolgonderzoek", laat een woordvoerder weten.

Om de daders te kunnen achterhalen plaatst ze een oproep op Facebook om met andere gedupeerden in contact te komen, op de hoop dat er camerabeelden zijn. Ook maakte ze melding bij de politie. "Dit maak je namelijk niet even zomaar schoon, daar moet een gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen."

