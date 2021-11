Mysterie ontrafeld: gevonden dierenpoot is van een varken en niet van gestroopte hert

Na de vondst van het gestroopte hert dat werd aangetroffen in het Westerpark ontving de politie gisteren nog een tip over een andere dierenpoot op de Rapenburgstraat. Uit onderzoek van de politie blijkt echter dat de vondsten niets met elkaar te maken hebben. De andere poot is namelijk afkomstig van een varken.

De tipgever nam contact op met de politie omdat hij het vermoeden had dat de poot mogelijk afkomstig was van het dode hert in het Westerpark. De poot is daarna overgebracht naar medewerkers van de dierenambulance, waar het werd onderzocht door een medewerker van de politie. Uit dat onderzoek bleek als snel dat het gestroopte hert geen poot miste en dat de gevonden dierenpoot niet van een hert, maar van een varken is.

Onderzoek

Hoe het dode hert in het Westerpark terecht is gekomen, blijft een raadsel. ''Het is een hele grote vraag op dit moment", aldus Margje de Jong, directeur van de Dierenambulance Amsterdam. "Er zijn herten die in het Duinwatergebied voorkomen, maar die komen nooit in het Westerpark." De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om erachter te komen hoe en waarom het hert in het Westerpark is achtergelaten. Ook de herkomst van de varkenspoot is niet bekend.