Noorderlicht vannacht gespot in Noord-Holland: 'Pilaren van licht en prachtige kleuren'

Een bijzonder natuurschijnsel was vannacht in delen van de provincie en op de Waddeneilanden te zien: het noorderlicht. Het weer zat gelukkig mee, want dankzij opklaringen tussen de mist door, konden veel mensen het groene licht spotten in onder andere Haarlem en Egmond. "Het is echt uniek", zegt een spotter bij NH Radio.

Het noorderlicht wordt veroorzaakt door uitbarstingen van geladen deeltjes op de zon die in onze dampkring komen. Daar botsen die deeltjes op moleculen, wat het spectaculaire licht veroorzaakt. "We zien nu weer toename in het aantal uitbarstingen op de zon, dus dan kan je weer vaker het noorderlicht zien", zegt Jan Visser. "Zeker als het grote uitbarstingen zijn, dan komen die deeltjes helemaal bij ons. Daardoor kunnen we het nu ook goed zien."

Normaal gesproken moet je naar het noorden van Scandinavië of IJsland om het fenomeen te zien, maar vannacht was het noorderlicht ook hier te zien. "We hebben het een paar dagen geleden ook al gezien en afgelopen was het weer het geval", zegt NH Nieuws-weerman Jan Visser op NH Radio.

Een van de gelukkigen die het noorderlicht zag, was Suzanne. Ze stond vannacht in haar eentje in haar tuin in Haarlem en zag een uniek spektakel. "Ik ben een beetje een nerd en volg het noorderlicht al jaren, dus ik weet wat er in Nederland nodig is om het te zien. En dat is best complex", vertelt ze.

Pilaren van licht

Ze kon haar geluk dan ook niet op toen ze het uiteindelijk zag. "Dat ik het in Haarlem met al die lichtvervuiling kon zien, is uniek. Ik moest echt op mijn tong bijten om mijn buren niet wakker te gillen. Echt super gaaf."

Raymond uit Heerhugowaard was op Terschelling om het noorderlicht te spotten. Vorig weekend had hij het verschijnsel ook al gezien, maar afgelopen nacht was het nog een stuk mooier. "Ik zag echt pilaren van licht en prachtige groene, rode een paarsachtige kleuren. Geweldig!"