Meer geld voor cultuurlessen voor kinderen op Hilversumse scholen

Renske Hoogervorst is coördinator bij Proloog Hilversum. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), de pot met geld waar scholen een beroep op kunnen doen. "Cultuureducatie is echt mijn passie. In Hilversum is er sprake van een tweedeling. Er zijn scholen die cultuur al heel goed in hun onderwijssysteem hebben ingebed, maar er zijn ook scholen die erg cultureel-arm zijn. De komende jaren zetten we in op kansengelijkheid, ieder kind heeft recht op cultuureducatie."

Ontwikkeling op maat

Al twee keer eerder deed de stad mee aan de cultuurregeling. Toch is er ditmaal een duidelijk verschil met de eerdere edities. Hoogervorst: "Uit de voorgaande periode hebben we geleerd dat het lokale accent gemist werd. We hebben de regeling nu dichter naar de individuele scholen getrokken. Voor iedere deelnemende school wordt er een aanbod op maat ontwikkeld. De vraag van de school is hierin leidend. Zo kreeg ik kort geleden van een school het verzoek of we het ontwikkelen van sociale vaardigheden zou kunnen koppelen aan theater. Wij zoeken hier dan een partij bij die dit kan uitvoeren."

Cultuur in de breedste zin van het woord

Hoogervorst heeft een duidelijke visie op het begrip cultuur. "Cultuur is zo veel meer dan alleen de klassieke kunstvakken. Koken, erfgoed, media. Het zijn allemaal voorbeelden die onze cultuur bepalen. We kijken dus echt heel breed naar de behoefte en de interesses van de scholen zelf."

Op dit moment is er voor vijf van de tweeënveertig Hilversumse basisscholen een concreet plan opgesteld. Met meerdere andere scholen worden nu oriënterende gesprekken ingepland.