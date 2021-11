Voorraad Vennepse DVDbank loopt volledig uit de hand: 80.000 dvd's maar geen locatie

Milo Baron en Henneke Versteeg zitten met 80.000 dvd's in hun maag. Ruim een jaar geleden startten zij met de DVDbank. Een initiatief waarbij mensen met een minimaal inkomen gratis dvd's kunnen ruilen of onder voorwaarden mee naar huis kunnen krijgen. Ze zijn het afgelopen jaar overspoeld met reacties en overladen met dvd's, maar een passende locatie voor hun initatief is nog niet gevonden.

"We hebben de tienduizenden dvd's nu verspreid over twee huiskamers, maar daar kan nu simpelweg niet meer 'normaal' geleefd worden", vertelt Milo Baron. "We hebben dringend een goede locatie nodig waaruit waar we dvd's kunnen verspreiden."

De DVDbank is ontstaan uit het idee dat mensen met een laag inkomen ook moeten kunnen ontspannen met een film, 'maar waar ze vaak geen mogelijkheid toe hebben', vertelde Milo Baron vorig jaar. "Naar een bioscoop gaan zit er gewoon niet in. Als je op heel laag budget zit van vijftig euro als gezin gaat dat gewoon niet lukken."

Voedselbanken

Milo en Henneke hadden vorig jaar al het plan om de samenwerking op te zoeken met voedselbanken, maar die pilot is er nooit van gekomen. Ook zijn ze al dik een jaar op zoek naar een nieuwe locatie. Maar terwijl de collectie blijft groeien, blijft een locatie nog altijd uit.

"Wij zijn vooral teleurgesteld in de gemeente en welzijnsorganisatie Meerwaarde", vertelt Milo. Laatsgenoemde bood eind vorig jaar nog hulp aan: "Dat zou kunnen in de vorm van vrijwilligers, maar we zullen in samenwerking met de gemeente en de Voedselbank ook kijken naar een locatie voor de duizenden dvd's", vertelde sociaal werker Magne de Kreek aan NH Nieuws.