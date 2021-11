Twee verdachten van geweld op Mallorca langer vast, deze maand voor de rechter

De Hilversummers behoren tot de groep van acht plaatsgenoten die afgelopen zomer fors tekeer gingen op het Spaanse vakantie-eiland. De groep zocht eerst ruzie voor een café en deelde daar rake klappen uit. Er vielen meerdere slachtoffers, waarvan er één tegen het hoofd werd geschopt.

Even later mishandelden de groep ook zeker twee mannen buiten op de boulevard, pakweg tweehonderd meter verderop. Door de rake klappen en trappen raakte onder meer de 27-jarige Carlo Heuvelman zwaargewond. Hij overleed een paar dagen later aan de gevolgen van de klappen en trappen.

Eerste keer voor de rechter

Van de acht verdachten zitten er nog vijf vast. Het gaat onder meer om hoofdverdachten Sanil B., Hein B. en Mees T., die door justitie worden verdacht van de doodslag op Carlo Heuvelman. Daarnaast gaat het dus om Daan van S. en K. B..

De groep blijft zeker nog vast zitten tot ze over anderhalve week voor het eerst voor de rechtbank moeten verschijnen. Dan staat een zogeheten pro-formazitting gepland; een voorbereidende zitting op de verdere strafzaak tegen hen. De verdachten horen dan nog niet welke straf er eventueel tegen hen geëist wordt.

De andere drie verdachten - waaronder Lukas O. die op vrije voeten is, maar door justitie nog wel als een van de hoofdverdachten wordt gezien - moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.