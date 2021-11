Duitse politie: grote ongeregeldheden rond Borussia Dortmund-Ajax bleven uit

De Duitse politie had zich op het ergste voorbereid , maar qua calamiteiten bleef het gisteren over het algemeen rustig rond de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax (1-3). De politie greep wel in toen een aantal Ajax-fans met vuurwerk, flessen en een vuilnisbak naar hulpdiensten gooide.

Aanhoudingen zijn er niet verricht, maar wel is er een aantal personen geïdentificeerd. Tijdens de wedstrijd werd er in het stadion door uitfans vuurwerk afgestoken. Ook daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan. Er is al vuurwerk in beslag genomen. Na afloop van het duel bleef het rustig.

Hoofdcommissaris Udo Tönjann is tevreden over het verloop van de avond. "De overgrote meerderheid van de fans was alleen geïnteresseerd in het voetbal. Bij dit soort risicovolle wedstrijden kun je gewelddadige confrontaties verwachten, maar we hebben kunnen voorkomen dat rivaliserende fans met elkaar in contact kwamen." Om dat voor elkaar te krijgen zette de politie meer dan duizend agenten in.

Ajax won het duel in Dortmund met 3-1 en plaatste zich daarmee na vier groepsduels al voor de knock-outfase van de Champions League.