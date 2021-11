Tadic en Mazraoui blij met veerkracht: "Laten zien dat dit Ajax alles kan"

Dusan Tadic was vanavond weer eens belangrijk voor Ajax door de gelijkmaker te maken tegen Borussia Dortmund. Daarna wisten de Amsterdammers met 3-1 te winnen in Duitsland. De aanvoerder zegt dat de basis voor de overwinning tijdens de rust werd gelegd. Rechtsback Noussair Mazraoui looft vooral het karakter van de ploeg.

"Wij hebben laten zien wat mentaliteit is", vertelt Mazraoui aan RTL7. "We kunnen niet alleen mooi voetbal spelen, maar ook 1-0 achter komen en strijd laten zien. We hebben met het hart gespeeld en nooit opgegeven." Door de overwinning in Dortmund is Ajax al zeker van de volgende ronde. Mazraoui: "Dat zou je vooraf niet zeggen, maar mij wel. We hebben laten zien dat we bereid zijn om te vechten. We hebben doorzettingsvermogen getoond. We laten zien dat dit Ajax alles kan."

Quote "Ik denk dat iedereen dit geen penalty vindt" Ajax-speler Noussair Mazraoui

De vleugelverdediger was betrokken bij de strafschop voor Dortmund. Marco Reus schoot daarna raak vanaf elf meter. "Ik zou echt niet weten wat er gebeurde. Ik raakte hem heel licht. Ik begreep het niet. Ik denk dat iedereen dit geen penalty vindt", aldus Mazraoui. Tekst gaat verder onder de Tweet.

Quote "In de eerste helft speelden we heel slecht" Ajax-aanvoerder Dusan Tadic

Ook Tadic was uiteraard blij met de overwinning. "Heel mooi! Vier wedstrijden twaalf punten. Maar in de eerste helft speelden we heel slecht. We waren slordig en verloren de bal te makkelijk. In de rust zeiden we dat we rustig moesten zijn aan de bal en sneller moesten spelen."

In de 72e minuut maakte de linksbuiten bij de tweede paal de 1-1. "Dat was heel belangrijk", zegt Tadic. "Ik wist dat Antony die bal daar zou geven en het was een mooie goal. Het is een goed gevoel in een mooi stadion tegen een goede tegenstander. Het is ook fantastisch met onze fans hier."

