Gewonde bij overval op flatwoning in Haarlem, twee verdachten opgepakt

Bij een overval op een flatwoning aan het Ankaraplantsoen is vanavond één van de bewoners gewond geraakt. De politie heeft inmiddels twee verdachten opgepakt.

De overvallers sloegen rond 21.00 uur toe, en sloegen daarna op de vlucht. Via Burgernet werd opgeroepen uit te kijken naar twee donkergeklede jongens. Snel daarna hield de politie in de buurt van de flat twee verdachten aan die aan het signalement voldoen.

Enorm geschrokken

Hoeveel personen er op het moment van de overval in de woning aanwezig waren, is niet bekend. Het gewonde slachtoffer heeft lichte verwondingen aan het hoofd opgelopen. "De bewoners zijn enorm geschrokken", laat een woordvoerder van de politie weten.

Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie doet nog verder onderzoek.