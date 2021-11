Ajax na geweldige slotfase in Dortmund naar achtste finales Champions League

Door goals van Dusan Tadic, Sébastien Haller en Davy Klaassen in de laatste twintig minuten is Ajax zeker van de volgende ronde van de Champions League. Borussia Dortmund, dat meer dan een uur met tien man speelde, werd in Duitsland met 3-1 verslagen.

De vlam sloeg in de pan toen scheidsrechter Michael Oliver plots een rode kaart gaf aan Hummels. Hij maakte een gevaarlijke tackle op Antony, maar de Duitse verdediger raakte de Ajax-aanvaller niet. Toch greep de VAR niet in.

Ajax had het in de eerste helft heel lastig met Borussia Dortmund. De thuisploeg kreeg in de eerste tien minuten al twee grote kansen. Mats Hummels kopte net over en Jude Bellingham mikte voor open doel naast met een kopbal. De Amsterdammers konden daar in het eerste half uur alleen schotjes van Haller en Steven Berghuis tegenover zetten.

Strafschop Dortmund

In de 36e minuut leek er sprake van een goedmakertje. De VAR haalde Oliver naar het scherm voor een vermeende strafschop. Noussair Mazraoui raakte Bellingham, maar er was geen sprake van een overtreding. Toch wees de Engelsman naar de stip. Marco Reus benutte het buitenkansje, ondanks dat Remko Pasveer de bal met een hand raakte.

Vanaf de 1-0 achterstand nam de ploeg van Erik ten Hag het heft in handen. Borussia Dortmund werd teruggedrongen en Ajax kreeg een aantal mogelijkheden. Lisandro Martínez schoot net naast met een volley en Steven Berghuis stuitte van dichtbij op de benen van doelman Gregor Kobel.

Ajax draait wedstrijd om

Ten Hag haalde Edson Álvarez, die geel op zak had en geschorst is voor Besiktas-uit, eraf in de rust. Davy Klaassen kwam voor hem in de plaats. Daardoor kreeg Ajax meer druk naar voren en door het ondertal werd Dortmund nog amper gevaarlijk in de tweede helft.

Klaassen kreeg ook de eerste echte kans na rust, maar hij miste de bal toen hij wilde koppen. Tadic zette de koploper van de poule na 72 minuten toch naast Borussia Dortmund. Een scherpe voorzet van Antony werd per ongeluk verlengd door een verdediger, waardoor de Servische aanvoerder bij de tweede paal uit een moeilijke hek raak volleerde.

Ajax wilde meer en dat werd beloond. Haller kopte zeven minuten voor tijd een geweldige voorzet van Antony over Kobel heen. Klaassen was in blessuretijd goed voor het slotakkoord door binnen te tikken na de derde assist van Antony: 1-3.

Stand van zaken

De Amsterdammers hebben voor het eerst in de clubgeschiedenis de eerste vier poulewedstrijden gewonnen in de Champions League. Daardoor kan Ajax de groepswinst bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op Borussia Dortmund en Sporting Portugal is zes punten met nog twee duels te gaan. Over drie weken is Besiktas - dat vanavond met 4-0 verloor - de tegenstander in Istanbul.