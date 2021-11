Na vondst dood hert Westerpark ook dierenpoot bij Waterlooplein aangetroffen

De politie heeft na een tip een dierenpoot aangetroffen op de Rapenburgerstraat in het centrum. Onderzoek moet uitwijzen of de poot afkomstig is van het dode hert dat gisteren werd aangetroffen in het Westerpark.

Politie

De tipgever nam contact op met de politie omdat hij het vermoeden had dat de poot mogelijk afkomstig was van het dode hert in het Westerpark. De poot is door de politie overgebracht naar medewerkers van de dierenambulance. De politie heeft de zaak in onderzoek. Onderzocht wordt of de poot inderdaad afkomstig is van het eerder gevonden damhert. Uit eerste bevindingen zou blijken dat de poot mogelijk van een ander dier dan een hert afkomstig is. Zie foto hieronder (linksonder is de poot van het hert uit het Westerpark, rechtsboven is de gevonden poot aan de Rapenburgrstraat).

Het hert in het Westerpark is naar alle waarschijnlijkheid door een stroper om het leven gebracht en vervolgens achtergelaten in het park. Omdat dat strafbaar is, is de politie op zoek naar getuigen.

Het wordt nog gekker!

Na een tip vond #Politie op #Rapenburgerstraat #Amsterdam een poot van en hert. Tipgever vermoedde een link met het #damhert #Westerpark De poot werd door Politie bij ons gebracht, de zaak is in onderzoek. Info van Facebook Politie Basisteam Centrum-Amstel https://t.co/XMRyQOrV7P pic.twitter.com/6nhh8xFBwm — Dierenambulance 020 (@DierenAmsterdam) November 3, 2021