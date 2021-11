Na vondst dood hert Westerpark nu ook hertenpoot in Oost aangetroffen

De politie heeft vanmiddag na een tip een poot van een hert aangetroffen op de Rapenburgestraat in Oost. Onderzoek moet uitwijzen of de poot afkomstig is van het dode hert dat gisteren werd aangetroffen in het Westerpark.

De tipgever nam contact op met de politie omdat hij het vermoeden had dat de poot mogelijk afkomstig was van het dode hert in het Westerpark. De poot is door de politie overgebracht naar medewerkers van de dierenambulance.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Onderzocht wordt of de poot inderdaad afkomstig is van het eerder gevonden damhert. Naar alle waarschijnlijkheid is het dier door een stroper om het leven gebracht en vervolgens achtergelaten in het park. Omdat dat strafbaar is, is de politie op zoek naar getuigen.