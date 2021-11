VVD springt in de bres voor Dress for Success: "Mag niet verloren gaan"

De Amsterdamse fractie van de VVD is 'onaangenaam verrast' dat Dress for Success dakloos dreigt te raken. Het pand waarin de non-profit organisatie zit wordt gesloopt voor nieuwbouw en een ander onderkomen is niet te vinden.

De fractie heeft naar aanleiding van de reportage van AT5/NH Amsterdam vragen aan het stadsbestuur gesteld over de kwestie. De partij wil dat de gemeente 'alles op alles zet' om de instelling niet verloren te laten gaan.

"Dress for Success heeft in de afgelopen jaren vele Amsterdammers met een smalle beurs aan geschikte kleding en bijbehorend zelfvertrouwen voor sollicitatiegesprekken kunnen helpen. Honderden mensen die bij Dress for Success zijn geweest hebben een baan gevonden", aldus raadslid en lijsttrekker Claire Martens.

Ze wil onder meer weten of het stadsbestuur bereid is om na te gaan of er een gemeentelijk pand beschikbaar is voor de instelling.