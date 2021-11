IJsclub-discussie Uitgeest leidt tot intimidatie gemeentebestuurders

Volgens het gemeentebestuur en de ijsclub gaan de intimiderende boodschappen aan de bestuursleden nadrukkelijk een grens over. Burgemeester Sebastiaan Nieuwland: “In ons dorp werken we samen, leven we samen en wonen we samen. Bestuurders - anoniem - intimideren als het om de ijsbaan gaat, gaat veel te ver. Deze manier van stellingnemen overschrijdt de democratische spelregels en past niet bij ons dorp.”

Bestuursleden Herman van Sambeek en Joris Beentjes spreken namens IJsclub Uitgeest hun afschuw uit over de anonieme berichten: “Veel Uitgeesters voelen zich verbonden met onze club. Die betrokkenheid vinden wij fantastisch en koesteren wij. Intimiderend gedrag hoort daar echter niet bij en wijzen wij nadrukkelijk af.”

Protestactie

Afgelopen weekend heeft de schaatsvereniging actie gevoerd tegen het plan van de Gemeente Uitgeest om een dorpspark te realiseren. In dit plan zou de schaatsbaan krimpen van 400 meter naar een geasfalteerde combibaan met een lengte van 200 meter. De schaatsvereniging neemt daar geen genoegen mee en wil minimaal een 'clubwaardige' baan van 333 meter.

De gemeente en de ijsclub roepen op tot bezinning.