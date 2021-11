Hilversum trekt belastingteugels weer aan nu economie weer aantrekt

De gemeente Hilversum was de afgelopen anderhalf jaar een stuk soepeler als bijvoorbeeld ondernemers naar de gemeente stapten om uitstel van betaling of betalingsregelingen voor de gemeentelijke belasting aan te vragen. Dat is ook redelijk vaak gebeurd: zeker 160 ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd. De meesten hebben de aanslag ondertussen helemaal betaald of hebben een regeling getroffen.

Hilversum trekt de teugels nu weer wat aan. Het innen van de gemeentelijke belastingen verandert weer terug naar hoe het voor de coronacrisis ging. Ook het verleende uitstel van betaling aan ondernemers wordt vanaf afgelopen oktober niet meer verlengd.

Belastingachterstanden

De gemeente wordt aan de ene kant weer strenger omdat de economie voorzichtig weer aantrekt, maar ook om er voor te zorgen dat de belastingachterstanden onnodig hoog oplopen. Mensen die echt nog in de knel zitten, kunnen nog wel naar de gemeente stappen. Er wordt per geval bekeken of er iets geregeld kan worden.