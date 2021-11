Politie start onderzoek naar dood hert in park, vermoedelijk werk van stroper

De politie is een onderzoek gestart naar het hert dat gister dood werd aan getroffen in het Westerpark in Amsterdam. Het dier is naar alle waarschijnlijkheid door een stroper om het leven gebracht en vervolgens achtergelaten in het park. Omdat dat strafbaar is, is de politie op zoek naar getuigen.

''Het is een hele grote vraag op dit moment", aldus Margje de Jong, directeur van de Dierenambulance Amsterdam. "Er zijn herten die in het Duinwatergebied voorkomen, maar die komen nooit in het Westerpark."

De dierenambulance sprak gisteren over ''de meest bizarre vondst ooit'' en hoopt dan ook op tips van getuigen. Tot nu toe is er namelijk nog weinig duidelijk over hoe en waarom het damhert in het park terechtgekomen is.

''Dat is vermoedelijk het werk van een stroper of jager''

Dat het dier in het park is aangetroffen, maakt de zaak extra opmerkelijk. ''We komen in Amsterdam eigenlijk nooit herten tegen en zeker geen herten die in zo'n slechte staat zijn. Het dier was echt wel behoorlijk ver heen, dus dat is op zich een hele bijzondere vondst'', aldus De Jong.

Om erachter te komen hoe het dier om het leven is gekomen, werd het hert vandaag onderzocht door de politie. Daaruit bleek dat het hert op een dusdanige manier om het leven is gebracht, dat er specifieke kennis voor nodig is.

''Dat is te zien aan hoe het dier is doorgesneden en gevild, waarna al het vlees is meegenomen. Dat is vermoedelijk het werk van een stroper of jager'', aldus een medewerker van de politie. Mensen die hier meer over weten kunnen contact opnemen via de tiplijn 144.

Let op: sommige beelden in de video kunnen als schokkend worden ervaren.