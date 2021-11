Dorpsraad Badhoevedorp is tegen bredere Sloterbrug: "Meer verkeersdrukte en gevaar"

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp maakt zich grote zorgen over de verkeersdruk en de verkeersveiligheid in het dorp. Vooral de verwachte komst van een nieuwe en bredere Sloterbrug zou voor extra problemen zorgen.

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer zijn inderdaad al langer van plan om de Sloterbrug over de Ringvaart tussen Badhoevedorp en Sloten te vervangen door een nieuwe brug. Zij spreekt in "een oplossingsrichting" over een bredere brug en twee rijbanen voor "gemotoriseerd verkeer." De nieuwe bredere Sloterbrug is volgens Haarlemmermeer noodzakelijk "om de veiligheid voor het verkeer en de doorstroming te verbeteren."

"Wij komen op voor kwetsbare verkeersdeelnemers", zegt Baltus. Hij doelt onder meer op fietsers, voetgangers en mensen met een rollator. Die groepen zouden baat hebben bij een bredere Sloterbrug, erkent Baltus, maar verderop in de Burgemeester Amersfoordtlaan letterlijk in de knel komen. "Daarom luiden we nu de noodklok."

De dorpsraad komt regelmatig bijeen om over de verkeerssituatie in Badhoevedorp te spreken. Tijdens die vergaderingen worden ook andere ontwikkelingen in het dorp behandeld. "Er komt rondom ons dorp veel nieuwe bedrijvigheid en woningbouw", vertelt Baltus. "Bovendien is Amsterdam bezig om wijken autoluw te maken. Ook dat verkeer komt allemaal richting ons. We vinden dat het gemeentebestuur niet alleen naar de Sloterbrug moet kijken, maar naar het grotere geheel als verkeersproject."

Zee aan asfalt

De oplossing voor de verkeersdruk ligt volgens de dorpsraad rondom het dorp, waar twee wegen als ontsluitingswegen kunnen dienen om zo al te grote verkeersdrukte in het dorp te voorkomen. "Bij de Lijnderbrug en mogelijk ook bij de Oude Haagseweg. Dat wordt nu nog gebruikt door bussen en een paar bezoekers van een golfclub. Er ligt een zee aan asfalt en daar zou prima autoverkeer overheen kunnen, zoals dat in het verleden ook ging. Beter hier een beetje extra sluipverkeer, dan al dat extra verkeer dwars door het dorp."



Het gemeentebestuur ziet daar niets in, zo laat een woordvoerder van Haarlemmermeer aan NH Nieuws weten. "We zien het openstellen van de Oude Haagseweg voor autoverkeer niet als mogelijkheid. Samen met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de luchthaven Schiphol, de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat werken we aan het creëren van een HOV-corridor (HOV Westtangent) waarbij hier op piekmomenten maar liefst 56 bussen per uur passeren. Het toelaten van autoverkeer zou de snelle busverbindingen in de weg zitten, óf ruimte nodig hebben die voor een doorfietsroute is beoogd."