Klokkentoren helpt oude Tuindorpschool aan gemeentelijke monumentenstatus

De school is in 1931 gebouwd en werd toen simpelweg de openbare lagere school genoemd. Het is eerder al wel opgenomen in het register van beeldbepalende panden, waar de gemeente Den Helder er nu een kleine 200 van telt. Er zijn daarnaast 63 locaties die als gemeentelijke monument zijn aangemerkt. Daar wil ze de Tuindorpschool ook bij hebben.

Aanleiding

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden van het gebouw. "Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat er aanleiding is om het pand aan te kunnen wijzen als gemeentelijk monument."

Het aanstellen van een pand als gemeentelijk monument geeft bepaalde garanties over het behoud van het erfgoed, aldus mediapartner Regio Noordkop. Er mogen niet zomaar aanpassing worden gedaan en er bestaat in die zin een soort zorgplicht.

Instemmen

Volgens wethouder Heleen Keur worden de voorwaarden in overleg met Stichting Meerwerf, juridisch eigenaar van het gebouw, vastgesteld. De organisatie moet zelf ook instemmen met de aanwijzing als monument, maar volgens Keur zijn de eerste gesprekken positief. Daarna zal het college een besluit nemen over het aanwijzen van de school als gemeentelijk monument.