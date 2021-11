'Klant van Helders notariskantoor doelwit van doorzoeking van politie en FIOD'

Ook de notaris zou als verdachte zijn aangemerkt. "Dan heeft de opsporing minder last van de wettelijke geheimhoudingsplicht van de notaris en zijn wettelijk functioneel verschoningsrecht." Niet alleen zijn kantoor, maar ook zijn woning zou zijn doorzocht.

Het notariskantoor is niet te spreken over de gang van zaken en noemt het een doorzoeking 'met veel machtsvertoon'. "Er werden uiteindelijk geen akten meegenomen nadat bleek dat hiermee niets aan de hand was. Notaris Verhoeks ervaart dit als buitensporig en vervelend. De notaris en zijn team hebben alle rechtsgeldige middelen ingezet om de geheimhouding te waarborgen en de opsporingsambtenaren op het juiste pad te houden."

Witwassen

De politie geeft aan niet meer informatie te kunnen verstrekken dan al is gedeeld. Ze liet zondag weten dat twee mannen en een vrouw werden verdacht van onder meer witwassen met vastgoed. Naast het notariskantoor aan de Middenweg in Den Helder zijn dit weekend ook een woning en een vastgoedbedrijf in Den Helder en Anna Paulowna doorzocht. Om welk vastgoedbedrijf het gaat, wil de politie niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden.