Nieuw steunpakket: twaalf miljoen euro voor Amsterdamse cultuursector

Het nieuwe pakket regelt extra noodsteun voor kunst- en cultuurinstellingen en broedplaatsen, budgetten voor het weer opstarten en toekomstbestendig maken van de cultuursector en ondersteuning van projecten van zelfstandig werkende kunstenaars en kleine initiatieven via het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). In maart stelde de gemeente nog 21,4 miljoen euro beschikbaar voor de sector.

Nijpend

Volgens cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) is het nieuwe pakket nodig omdat de situatie in de cultuursector volgens haar nog steeds nijpend is. "Het aantal bezoekers blijft achter. Volgens een laatste cijfer is bijvoorbeeld het museumbezoek in Amsterdam zelfs verder afgenomen, ondanks de versoepelingen van september. Het is zaak dat we nu als stad de sector blijven ondersteunen die zo belangrijk is voor onze inwoners, maar ook voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de stad."

Het kabinet heeft het landelijk steunpakket inmiddels stopgezet. Te vroeg, vindt Meliani. Ze hoopt dat er vanuit de Tweede Kamer toch nog steun komt voor de cultuursector. "Ik roep het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer dan ook op om de sector te blijven ondersteunen, want door de enorme verliezen kunnen we het als gemeente niet alleen."