STRAKS LIVE: Demonstratie om ondergedoken Milena (14) in Nederland te houden

Om de 14-jarige Milena, die opgegroeid is in Nederland, niet te laten uitzetten naar Armenië samen met haar familie, wordt er vanmiddag gedemonstreerd voor het gemeentehuis van Stede Broec. Om 16.00 uur zal Milena zelf en meerdere sprekers zich hard maken voor haar benarde situatie en kunnen demonstranten haar een hart onder de riem steken. WEEFF/NH Nieuws is daar live bij aanwezig.

Al ruim twee jaar zit Milena, samen met haar familie, ondergedoken op een zolderkamer ergens in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont al twaalf jaar in Nederland. Alleen krijgen ze maar geen verblijfsvergunning en zijn ze bang om terug te gaan, omdat daar voor hun leven wordt gevreesd.

Nadat het gezin in 2018 was uitgeprocedeerd, keerde het gezin terug naar Armenië. Daar bleek het niet veilig te zijn voor ze en zijn ze naar Rusland gevlucht. Ook daar was de situatie voor het gezin nijpend, waardoor ze weer terugkeerde naar West-Friesland.

Milena is hier opgegroeid en gaat naar school op het Martinuscollege in Grootebroek. Schoolgenootjes zullen straks ook aanwezig zijn om Milena te steunen.

Protest tegen uitzetting

De juriste van de familie is een bezwaarprocedure gestart tegen de uitzetting van Milena. Dit doet ze op grond van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, waarin staat dat er respect moet zijn voor iemands privé- en familieleven. "Milena is hier opgegroeid vanaf haar tweede, zij is hier geworteld", zegt de juriste daarover. "Ze woont hier tot haar veertiende, daarmee is er sprake van een privéleven."

Ook startte de juriste een petitie. Daarmee wil ze zorgen dat er aandacht komt voor de zaak van Milena in de Tweede Kamer. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig, de teller staat nu bijna op de helft.

Inmiddels is er al wel aandacht voor Milena in Den Haag. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP heeft Kamervragen gesteld over de situatie van Milena.

