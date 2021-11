De Peiling: ik zal een pleegkind in huis nemen als het nodig is

Het aantal pleegouders in Nederland is al jaren veel te laag, zegt Pleegzorg Nederland . Jaarlijks zijn er zeker 3.500 nieuwe pleegouders nodig, maar vorig jaar meldden zich er 2.647 aan. Dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt. Om dit onder de aandacht te brengen, is Pleegzorg Nederland vandaag begonnen met de Week voor de Pleegzorg.

Het al jaren tekort aan pleegouders was in 2020 nog groter door de coronapandemie. Om jaarlijks alle kinderen op te kunnen vangen en de juiste match met pleegouders te maken, zijn er volgens Pleegzorg Nederland minimaal 3.500 nieuwe pleegouders per jaar nodig.

In het coronajaar 2020 waren dat er volgens de organisatie ruim 850 te weinig. De pandemie leidde volgens de organisatie tot een afwachtende houding, waardoor er in 2020 minder aanmeldingen waren.

Dat terwijl het aantal pleegkinderen volgens Pleegzorg Nederland toeneemt. In 2020 waren er volgens de organisatie 19.097 pleegkinderen, terwijl dat er vijf jaar eerder zo'n 800 minder waren.

Goede match

Door het grote tekort aan pleegouders vindt Pleegzorg Nederland het moeilijker om voor kinderen een passend gezin met de juiste klik te vinden. Een kind woont dan in een tijdelijk gezin of op een groep. Ook als er wel een pleeggezin is, moet een kind soms weer verhuizen als er geen goede match blijkt te zijn.

Elk jaar organiseert Pleegzorg Nederland daarom de Week van de Pleegzorg, om aandacht te vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.