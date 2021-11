Pilot 24 uurs-opvanglocatie voor daklozen ging aan Noord-Holland voorbij

Een pilot voor een 24uurs-opvanglocatie voor daklozen ging aan de neus van Noord-Holland voorbij. Den Haag gaat er vanaf morgen mee starten. "Een begrotingskwestie", vertelt een woordvoerder van het Leger des Heils aan NH Nieuws. En dat is jammer voor de daklozen in Noord-Holland, want die moeten in sommige steden alsnog overdag wat uurtjes op straat doorbrengen.

In Noord-Holland is 24 uurs-opvang niet vanzelfsprekend. Vaak is er wel opvang, maar daklozen kunnen zich daar in sommige steden pas om 19.00 uur 's avonds melden en moeten daar de volgende dag weer uit en daardoor noodgedwongen een paar uur op straat overbruggen.

In Alkmaar hebben ze wel een opvanglocatie voor daklozen, maar daar kunnen daklozen niet 24 uur per dag terecht, met als consequentie dat zij tussen 16.00 en 19.00 uur de straat op moeten. Daarom bouwen ze nu aan een Nachtopvang 2.0, waar daklozen wel 24 uur lang terecht kunnen. Deze locatie wordt alleen pas halverwege volgend jaar opgeleverd.

Niet in Noord-Holland

Vanwege de winterkou starten ze in Den Haag morgen met een pilot voor 24 uurs-opvang. Maar Tamara van der Spek, woordvoerder van het Leger des Heils voor Noord-Holland, had het 'wenselijk' gevonden als dit ook in de steden in Noord-Holland geboden zou worden. Het is volgens haar een begrotingszaak waarvoor de gemeente Den Haag een motie heeft ingebracht. "Het zou wenselijk zijn voor elke stad, maar er zijn daar forse bedragen voor nodig", vertelt Van der Spek.

Hilversum

In Hilversum heeft opvanglocatie Kwintes er vanwege de winterkou zeven extra bedden bijgezet. In plaats van dertig zijn er nu 37 slaapplaatsen. Daar wonen mensen soms een paar dagen, maar gemiddeld zo'n drie maanden.

Volgens zorgmanager Gooi en Vechtstreek Harro Koeleman redden ze het met het aantal slaapplekken die ze nu hebben wel. "Dat is al jaren voldoende, maar dat komt ook omdat we heel veel andere dingen doen om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan." Zo gaan ze bij Kwintes uit van Housing First: eerst wordt er naar andere oplossingen gezocht, voordat mensen hun huis uit moeten.

Hotels

Om te voorkomen dat zwervers vanwege gebrek aan een slaapplek alsnog op straat moeten slapen, zijn er verschillende hotels in Noord-Holland die bijspringen met slaapplekken. Vorig jaar was dat vanwege de anderhalvemeterregel, omdat die toen voor een tekort zorgde bij de opvangcentra. Maar nu blijkt dat er nog steeds hotels zijn die daklozen helpen opvangen.

Zo vangen ze bij hotel Kempton de Witt in Amsterdam nu nog steeds vijf daklozen op. En dit doen ze ook bij de Amrâth Hotel in Alkmaar, waar ze ook vijf daklozen opvangen. Bij dit hotel doen ze dat nog tot eind van dit jaar. Daarna ligt het eraan of de anderhalvemeterregel weer verplicht wordt. Als dat zo is, kan het zijn dat ze ook in het nieuwe jaar daklozen zullen opvangen, maar dat weet het Amrâth Hotel nog niet.

Opvanglocatie Kwintes in Hilversum kan ook altijd terugvallen op hotels, vertelt Koeleman. "We houden dat achter de hand, maar we denken dat we het redden met de huidige capaciteit."