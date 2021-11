Oorzaak lotingleed bekend: onverwacht stonden 200 extra brugklassers op de stoep

Tijdens de inschrijving voor de brugklassen in Haarlem en omgeving meldden zich dit jaar 200 achtstegroepers meer dan verwacht. Dat is volgens de middelbare scholen een belangrijke reden dat 34 leerlingen uiteindelijk niet op een school uit hun top-5 terecht konden .

Naast die onverwachte toeloop van 200 nieuwe brugklassers, was er begin dit jaar ook sprake van een zogenoemde scheve instroom. In plaats van vier populaire scholen bleken nu vijf of zes scholen gewild, waardoor er minder spreiding was over alle middelbare scholen dan normaal. Als je werd uitgeloot op je eerste school naar keuze, zaten de andere voorkeursscholen al helemaal vol.

Hogere adviezen als gevolg van de coronacrisis, ofwel 'kansrijk adviseren', hebben volgens de middelbare scholen geen rol gespeeld. Dat werd eerder wel vermoed. Het percentage havo/vwo-adviezen was niet hoger. Alleen de mavo/havo-adviezen vielen hoger uit, maar op die scholen was geen sprake van loting.

Loting

Een van de oorzaken van de hogere aanmelding kan zijn dat kinderen uit andere regio's in Zuid-Kennemerland hebben meegeloot. Zo was er in Haarlemmermeer voor het eerst een loting en kunnen leerlingen zich voor de zekerheid ook hebben ingeschreven in Haarlem en omgeving. Hierdoor werden volgens de middelbare scholen sommige plekken in de brugklassen ook niet ingevuld.

Zo kon het gebeuren dat een relatief hoog aantal van 34 leerlingen geen plek kreeg op een van de vijf scholen die achtstegroepers als favoriet moesten opgeven.

99 procent

Normaal ligt dat aantal lager. Afgelopen jaar meldden zich zo'n 3200 leeringen zich aan voor de brugklas. Volgens Truus Vaes, coördinator van de aanmeldprocedure namens de scholen, komt 96 procent van deze achtstegroepers meestal op de school van de eerste keuze terecht. Dat was dit jaar iets lager. In de regel komt een nieuwe brugklasser in 99 procent van de gevallen op een van de scholen uit de top-3 terecht, meldt Vaes.

Voor aankomend jaar zijn er nu maatregelen genomen. De belangrijkste is dat achtstegroepers 7 voorkeursscholen moeten opgeven. Kinderen mogen zich voortaan ook nog maar in één regio tegelijk opgeven voor een middelbare school. De middelbare scholen gaan ook bij basisscholen inventariseren hoeveel leerlingen zich komend jaar voor de brugklas zullen aanmelden.

Garanties

Truus Vaes hoopt de problemen nu te hebben getackeld: "Wij hopen komend jaar op minder scheve aanmeldingen en dat het invullen van een top-7 de oplossing biedt. Maar garanties geven, kunnen we niet. We weten pas of het volledig werkt als we de aanmeldingen binnen hebben."